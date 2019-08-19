У Трампа не бачать ознак початку рецесії
Представники Білого дому не бачать істотного ризику рецесії, незважаючи на волатильність на світових фондових ринках в останній тиждень.
Про це заявив радник Білого дому з економіки Ларрі Кадлоу, повідомляє Голос Америки.
"Жодної рецесії не передбачається", - заявив радник.
"Споживачі працюють. Їх зарплата зростає. Вони витрачають гроші і вони відкладають заощадження. Я думаю, що ми знаходимося в досить хорошій формі", - додав Кадлоу.
Радник Білого дому з питань торгової політики Пітер Наварро також не надав значення попереджувальним сигналам, що надійшли на минулому тижні.
За його словами, "хороша" економічна динаміка спонукає інвесторів переводити гроші в США.
"У нас найсильніша економіка в світі, і гроші йдуть сюди завдяки нашому фондовому ринку. Вони також йдуть сюди в гонитві за доходами на наших ринках облігацій", - заявив Наварро.
Нагадуємо:
Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.
Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.
Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.
У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.
Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.
На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.
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