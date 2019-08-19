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У Трампа не бачать ознак початку рецесії

Понеділок, 19 серпня 2019, 18:45
Ларрі Кадлоу
Ларрі Кадлоу

Представники Білого дому не бачать істотного ризику рецесії, незважаючи на волатильність на світових фондових ринках в останній тиждень.

Про це заявив радник Білого дому з економіки Ларрі Кадлоу, повідомляє Голос Америки.

"Жодної рецесії не передбачається", - заявив радник.

"Споживачі працюють. Їх зарплата зростає. Вони витрачають гроші і вони відкладають заощадження. Я думаю, що ми знаходимося в досить хорошій формі", - додав Кадлоу.

Радник Білого дому з питань торгової політики Пітер Наварро також не надав значення попереджувальним сигналам, що надійшли на минулому тижні.

За його словами, "хороша" економічна динаміка спонукає інвесторів переводити гроші в США.

"У нас найсильніша економіка в світі, і гроші йдуть сюди завдяки нашому фондовому ринку. Вони також йдуть сюди в гонитві за доходами на наших ринках облігацій", - заявив Наварро.

Нагадуємо:

Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.

Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.

У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.

Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.

На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.

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фінансова криза США ринки рецесія

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