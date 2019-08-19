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Мінрегіон: Майже половина будівель шкіл - у незадовільному стані

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:45

В Україні близько 40% будівель шкіл перебувають у незадовільному стані, 90% шкіл - повністю не передбачені для дітей з інвалідністю.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та регіонального розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе на освітньому форумі "Всеукраїнська серпнева конференція", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра, 10% шкіл не мають туалетів у приміщенні.

Він також зазначив, що наразі в 47% шкіл температура взимку не перевищує + 16°. 

30% сільських шкіл є малокомплектними, а в 50% міських шкіл діти навчаються в переповнених закладах, і є друга зміна.

Нагадаємо:

В Україні в поточному році за 2,5 мільярда гривень побудують або реконструюють майже 280 шкіл і дитячих садів.

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Мінрегіон освіта

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