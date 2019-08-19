Помер засновник JYSK Ларс Ларсен

Данський бізнесмен, засновник JYSK Ларс Ларсен пішов із життя у віці 71 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні вранці, 19 серпня, Ларс Ларсен – або "Tradesman", як його називали колеги, – мирно помер у своєму будинку поблизу Сількеборга, Данія, в оточенні своєї родини", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що у Ларсена залишилися дружина Крістіна, двоє дітей та чотири онуки.

Як засновник JYSK, Ларсен був обличчям компанії до червня 2019 року, коли після діагнозу раку печінки він передав посаду голови Lars Larsen Group своєму синові Джейкобу Брунсборгу.

Робота над подальшим розвитком успіху JYSK буде продовжуватися, як це було й досі під керівництвом Яна Бо, CEO та президента компанії.

За словами Яна Бо, перш ніж відмовитися від посади голови, Ларсен брав участь в об'єднанні двох незалежних підрозділів у JYSK Group в один.

"Я продовжую зосереджувати свою енергію на цьому дуже важливому завданні, щоб протягом декількох років ми мали єдиний та ще сильніший JYSK, який в стилі Ларса Ларсена надалі буде надавати чудові пропозиції для наших покупців", - сказав він.

Із моменту розширення бізнесу з Данії у Німеччину в 1984 році, група JYSK була розділена на дві організації: JYSK Nordic, яка працює у 20 країнах та DÄNISCHES BETTENLAGER, яка здійснює діяльність у семи країнах. Решта 25 країн є частиною франчайзингової концепції JYSK.

Нагадаємо:

Мережа JYSK почала розвиватися в Україні в 2004 році. Її перший магазин був відкритий у 1979 році в Данії Ларсом Ларсеном, власником JYSK.

У березні-2019 повідомлялося, що JYSK Nordic планує у найближчі 4 роки розширити власну мережу в Україні вдвічі, до 100 торгових точок.

Економічна правда