Гендиректора ІСД засудили у Росії до 9 років колонії

Гендиректора корпораці "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана визнали винним у розкраданні понад 1 мільярда рублів у російської держкорпораціі ВЕБ.РФ.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Міський суд Москви засудив його до 9 років колонії загального режиму та штрафу у 900 тисяч рублів. Також суд стягнув 199 млрд рублів на користь потерпілих.

Зазначається, що процес над Мкртчаном був закритим, оскільки в справі були документи з грифом "секретно". Але потім суддя Олег Музиченко оголосив тільки резолютивну частину вироку. Бізнесмена визнали винним в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Слідство і суд встановили, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів Внешекономбанку, виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів.

Адвокат засудженого Ігор Поповський говорив, що у справі мова йде про розкрадання 2,5 млрд доларів.

За словами Музиченко, до виконання вироку під арештом залишиться майно Мкртчана, в тому числі автомобіль, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн рублів, понад 40 тисяч доларів та 14 тисяч євро.

Захист має намір оскаржити вирок.

Нагадаємо:

Олега Мкртчана затримали у РФ 7 лютого 2018 року, а наступного дня - заарештували.

ІСД заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат, меткомбінат Dunaferr і ISD-Huta Czestochowa.

Контрольний пакет акцій ІСД належить пулу російських інвесторів, серед яких один з засновників металургійної компанії Євраз Олександр Катунін.

Власниками ще 49,9% акцій ІСД були українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.