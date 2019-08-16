Гендиректора ІСД засудили у Росії до 9 років колонії
Гендиректора корпораці "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана визнали винним у розкраданні понад 1 мільярда рублів у російської держкорпораціі ВЕБ.РФ.
Про це повідомляє "Интерфакс".
Міський суд Москви засудив його до 9 років колонії загального режиму та штрафу у 900 тисяч рублів. Також суд стягнув 199 млрд рублів на користь потерпілих.
Зазначається, що процес над Мкртчаном був закритим, оскільки в справі були документи з грифом "секретно". Але потім суддя Олег Музиченко оголосив тільки резолютивну частину вироку. Бізнесмена визнали винним в шахрайстві в особливо великому розмірі.
Слідство і суд встановили, що Мкртчан організував розкрадання кредитних коштів Внешекономбанку, виділених для розвитку корпорації, на суму понад 1 млрд рублів.
Адвокат засудженого Ігор Поповський говорив, що у справі мова йде про розкрадання 2,5 млрд доларів.
За словами Музиченко, до виконання вироку під арештом залишиться майно Мкртчана, в тому числі автомобіль, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн рублів, понад 40 тисяч доларів та 14 тисяч євро.
Захист має намір оскаржити вирок.
Нагадаємо:
Олега Мкртчана затримали у РФ 7 лютого 2018 року, а наступного дня - заарештували.
ІСД заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат, меткомбінат Dunaferr і ISD-Huta Czestochowa.
Контрольний пакет акцій ІСД належить пулу російських інвесторів, серед яких один з засновників металургійної компанії Євраз Олександр Катунін.
Власниками ще 49,9% акцій ІСД були українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.
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