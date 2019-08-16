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WOG пішов із оптового ринку нафтопродуктів України

П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:32

Одна з найбільших мереж АЗС України, що працює під брендом WOG, пішла з оптового ринку нафтопродуктів.

Про це свідчить аналіз угод у держсекторі та інформація від трейдерів, передає консалтингова група Oilpoint.

"Oilpoint проаналізував закупівлі нафтопродуктів у держсекторі за 7 місяців поточного року. Обсяг ринку за вказаний період перевищив 7 млрд грн, із яких на компанії, що входять в WOG, "ВОГ Кард" і "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" ​​припало 735 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Близько 90% всіх контрактів WOG у держсекторі укладено із "ВОГ Кард".

"Як показує аналіз угод, велику частина палива WOG реалізує через власну мережу по талонах", - зазначили в Oilpoint.

Найбільшими клієнтами мережі АЗС за 7 місяців були "Укрпошта", СБУ, Нацбанк, філії "Укртрансгаз" та інші регіональні держустанови і комунальні підприємства.

При цьому WOG не брала участі в цьому році в великих тендерах Міністерства оборони та "Укрзалізниці".

Інформацію про вихід WOG із оптового ринку підтвердила низка трейдерів на ринку.

"Можливо WOG повернеться в опт у вересні", - сказав один із трейдерів.

Мережа АЗС WOG контролюється групою компаній "Континіум", яка належить бізнесменам Степану Івахіва, Сергію Лагуру, Петру Димінському, а також спадкоємцям Ігоря Єремєєва. Але точна структура власності групи на сьогоднішній день невідома, а великі її акціонери знаходяться в судових суперечках після загибелі Ігоря Єремєєва.

Мережа АЗС WOG, що нараховує близько 415 станцій, присутня в 24 областях України.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа.

А документи, які є в розпорядженні ЕП, підтверджують, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати гроші в WOG. Протягом 2011-2013 років він інвестував у компанію близько 150 млн доларів.

Більш детально читайте в матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа.

Економічна правда

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АЗС WOG

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