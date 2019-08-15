СБУ блокувала незаконне ввезення ювелірних виробів із анексованого Криму

СБУ

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували незаконне ввезення ювелірних виробів із території тимчасово анексованого Російською Федерацією Криму, та виявили підпільний склад, де у 2015-2019 роках виготовлено продукції на 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що група ділків із півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцію на територію, підконтрольну українській владі.

"Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів, виготовлених у "материковій" Україні в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов’язкових відрахувань до державного бюджету", - зазначається у повідомленні.

Під час проведення у Києві санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювались готові до продажу ювелірні вироби, речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Упродовж 2015-2019 років, за попередніми оцінками, зловмисники без сплати обов’язкових відрахувань до державного бюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу.

Нагадаємо:

13 серпня СБУ викрила масштабне рейдерське угрупування на Одещині, яке займалося переоформленням нерухомого майна на всій території країни.

А 12 серпня СБУ заблокувала роботу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

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Економічна правда