ЄЦБ готує "впливовий пакет заходів" для підтримки економіки єврозони

Європейський центральний банк на вересневому засіданні оприлюднить пакет стимулюючих заходів, обсяг якого перевищить очікування інвесторів.

Про це заявив член ради керуючих ЄЦБ і глава Центробанку Фінляндії Оллі Рен, передає "Інтерфакс-Україна".

Запуску стимулюючих заходів від ЄЦБ вимагає ослаблення глобального економічного зростання. Очікується, що ці заходи повинні включати викуп облігацій в "істотному і достатній" обсязі, а також зниження базової процентної ставки", заявив Рен.

"Нам дуже важливо вийти з великим і впливовим пакетом заходів у вересні", - зазначив він. І підкреслив: "Коли ви маєте справу з фінансовими ринками, завжди краще перевершити очікування, ніж не виправдати їх, і краще мати дуже сильний пакет заходів, ніж халтурити".

Голова ЄЦБ Маріо Драгі минулого місяця заявив, що Центробанк бачить необхідність у великих заходах грошово-кредитного стимулювання економіки єврозони.

Експерти очікують, що ЄЦБ у вересні знизить відсоткову ставку по депозитах, що знаходиться наразі на рівні мінус 0,4% річних, на 0,1 відсоткового пункту, а також оголосить про запуск нової програми кількісного пом'якшення, що передбачає викуп активів на 50 млрд євро в місяць.

Попередня програма QE була завершена європейськими Центробанком у кінці 2018 року.

За словами Рена, ЄЦБ також може поліпшити умови довгострокового кредитування банків, або знизивши ставку за кредитами, або збільшивши термін надання кредитів.

Пакет, що включає кілька заходів, "надає більш серйозний вплив, ніж послідовне виконання різних заходів протягом деякого часу", із огляду на ефект синергії між різними інструментами політики, зазначив Рен.

Він додав, що ЄЦБ може скорегувати правило, яке забороняє йому зараз купувати понад 33% облігацій, випущених однією країною єврозони, щоб створити собі простір для маневру.

Крім того, Рен не виключає, що в якийсь момент ЄЦБ почне купувати акції в рамках QE. Це рішення, однак, буде залежати від оцінки аналітиків Центробанку, зазначив він.

Раніше повідомлялося, що ЄЦБ спробує "розворушити" економіку єврозони, знизивши ставку.