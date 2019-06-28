ЄЦБ спробує "розворушити" економіку єврозони, знизивши ставку

Європейський центробанк в липні надішле сигнал про готовність знизити процентні ставки, а у вересні знизить їх, щоб знову спробувати розворушити економіку єврозони.

Про це пише Bloomberg.

Необхідність додаткової підтримки стала актуальною, коли президент ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що будуть потрібні нові стимули, якщо прогнози не покращаться.

Він сказав, що тривала невизначеність, в значній мірі обумовлена ​​торговою напруженістю, означає, що знижувальні ризики для зростання й інфляції матеріалізувалися.

Більшість опитаних агентством Блумберг економістів очікують, що на засіданні 25 липня Рада керуючих змінить своє формулювання, щоб показати, що ставки можуть бути знижені. Нинішня версія формулювання має на увазі, що ставки залишаться на "поточних рівнях, принаймні до кінця першої половини 2020 року".

Респонденти очікують, що ставка за депозитами, що вже знаходиться на рекордно низькому рівні, буде знижена на 10 базисних пунктів до мінус 0,5% у вересні. HSBC прогнозує повторне зниження на ту ж величину в грудні, а ABN Amro чекає такого кроку на початку наступного року.

Грошові ринки закладають в ціни зниження вартості запозичень на 10 базисних пунктів у вересні.

Центробанк раніше сподівався почати повільно повертатися до підвищення ставок десь в наступному році, але тепер його чекає затяжний період ще більш м'якої монетарної політики, оскільки доводиться давати відсіч протекціонізму, що проводиться США, який завдає шкоди світовій економіці.

Очікується, що Федеральна резервна система теж знизить ставку в цьому році, а Австралія, Росія, Індія, Чилі та інші країни вже почали пом'якшувати монетарну політику.

Економісти багато в чому розділилися в питанні щодо відновлення ЄЦБ масштабної покупки активів найближчим часом - такого сценарію не чекає більшість.

Центробанк завершив програму кількісного пом'якшення лише в кінці минулого року, купивши облігації на 2,6 трильйона євро з 2015 року.