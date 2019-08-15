Термінал F у "Борисполі" обслужив 1 мільйон пасажирів
Через 4,5 місяця після розконсервації терміналу F, міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв мільйонного пасажира.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.
"Саме мільйон пасажирів на сьогодні обслугував термінал "F" після запуску 31 березня", - повідомляє прес-служба аеропорту.
Нагадаємо:
31 березня міжнародний аеропорт "Бориспіль" розпочав експлуатацію терміналу F у тестовому режимі.
Таким чином, із 31 березня в аеропорту працює два термінали – D і F.
Повідомлялося, що рішення про перехід до терміналу F прийняли авіакомпанії Laudamotion та Ryanair, як точку базування термінал F обрав і перевізник – SkyUp Airlines.
У перспективі планується, що частину рейсів через термінал F виконуватимуть і авіакомпанії: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose.
Економічна правда
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