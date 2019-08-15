20 поїздів "Укрзалізниці" вибились із графіку через крадіжки

Через крадіжку колійних реле та трансформаторів за дві доби від графіку відхилилися 20 поїздів, із них 10 - пасажирських.

Про це 15 серпня повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Сьогодні вночі, на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ Дніпропетровської області злодії зламали релейну шафу та розікрали обладнання, яке забезпечує роботу світлофора. Через крадіжку стався збій у русі поїздів – від графіку відхилилися 9 поїздів, з них 4 – пасажирських", - зазначається у повідомленні.

У компанії додали, що про інцидент повідомлено правоохоронні органи та викликано ремонтну бригаду.

Також, нагадали в "Укрзалізниці", минулої ночі на перегоні Сухачівка – Запоріжжя-Кам’янське злодії розкрили три трансформаторні коробки. "Як наслідок – затримка на понад годину 11 поїздів, з них 6 – пасажирських", - заявили в компанії.

Усього за 7 місяців 2019 року на залізниці зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження та розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв’язку на загальну суму 11,4 млн грн, резюмували у компанії.

Нагадаємо, у 2019 році "Укрзалізниця" планує капітально відремонтувати та закупити близько 50 пасажирських вагонів.

Економічна правда