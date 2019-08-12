До кінця року УЗ планує відремонтувати і закупити 50 пасажирських вагонів

У 2019 році "Укрзалізниця" планує капітально відремонтувати та закупити близько 50 пасажирських вагонів.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив голова правління УЗ Євген Кравцов.

"У минулому році ми оновили близько 120 вагонів, у цьому році плануємо капітально відремонтувати і закупити близько 50 вагонів. Всі вони оснащуються індивідуальними розетками і мають кондиціонери.

Сьогодні приблизно половина нашого парку вагонів обладнана кондиціонерами. Розетки є в половині парку купейних вагонів", - сказав він.

За його словами, при оновленні парку пасажирських вагонів УЗ віддаватиме перевагу сучасним моделям, які використовуються у провідних країнах.

Крім цього, компанія планує збільшувати парк швидкісних та приміських поїздів.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" веде переговори з Експортно-імпортним банком США про закупівлю другої партії локомотивів General Electric.