Економіка України зростає на тлі сповільнення в Європі - Bloomberg

Українська економіка у другому кварталі 2019 року прискорила зростання, незважаючи на торгову напругу між США та Китаєм і сповільнення світової економіки, яка тисне на економічну ситуацію в Європі.

Про це пише Bloomberg.

"Ріст ВВП на 4,6% був несподівано швидким. Світовий банк попереджав, що без прискорення темпів росту Україні знадобиться півстоліття, щоб наздогнати сусідню Польщу.

Президент Володимир Зеленський, партія якого отримала контроль над парламентом на виборах, пообіцяв досягнути зростання ВВП на 5% і більше найближчими роками. Озвучений план реформ вселяє оптимізм серед інвесторів", - йдеться у статті.

"Перші сигнали обнадіюють", - сказав виданню Віктор Шабо, інвестиційний директор компанії "Aberdeen Asset Management PLC" в Лондоні, який допомагає керувати борговими зобов'язаннями ринків, що розвиваються. Компанія володіє великим пакетом українських бондів.

Але домогтися сталого прискорення зростання української економіки буде нелегко, вважає фахівець з борговими інвестицій JPMorgan Asset Management.

На його думку, важливими причинами підвищення зростання стало зниження інфляції, продумана грошово-кредитна і фіскальна політика.

Нагадаємо:

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.

Економічна правда