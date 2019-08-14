У Києві може з'явитись найпотужніша приватна швидка допомога

Після об'єднання медичної мережі "Добробут" та клініки "Борис" це буде найпотужніша приватна швидка допомога.

Таке припущення висловила директор "Добробуту" Тетяна Анікєєва, йдеться у публікації "Економічної правди".

Анікєєва при цьому уточнила, що на сьогоднішній день не бачить конкурентів на цьому ринку.

Гендиректор "Добробуту" Олег Калашников, кажучи про те, як буде працювати об'єднана компанія, сказав, що поки не готовий озвучити її стратегію. Однак наголосив, що вона буде розроблена до жовтня-листопада.

Також він повідомив, що завдяки злиттю компаній буде створена єдина служба швидкої допомоги і колл-центру.

"На виклики будуть їздити машини обох фірм у залежності від відстані до пацієнта", - пояснив Калашников.

За його словами, у об'єднаної компанії буде найбільший у Києві гараж приватних карет швидкої допомоги - 20 машин (12 - "Добробуту", 8 - "Бориса").

"Служба здійснюватиме близько 30 тисяч виїздів на рік. До об'єднання щорічний показник "Добробуту" становив 22,8 тис виїздів, "Бориса" - 7,4 тис ", - розповів він.

Об'єднання служб невідкладної допомоги дозволить скоротити і час приїзду до пацієнтів, а також розширити зону покриття.

У компанії буде єдиний контакт-центр.

"Можливо, з часом розширимо автопарк", - додав Калашников. За його словами, в 2018 році частка невідкладної допомоги в доході мережі склала 6,4% ", - пояснив гендиректор "Добробуту".

Також Калашников уточнив, що бренд "Борис" буде збережено.

Читайте детальніше у публікації: Злиття "Бориса" і "Добробуту": як зміниться ринок приватних клінік із появою супергравця.

Нагадаємо, 6 серпня медична мережа "Добробут" закрила операцію з купівлі 100% клініки "Борис".

Економічна правда