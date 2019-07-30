Луганська ТЕС вимушено перейшла з вугілля на газ

Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через відсутність поставок вугілля з Російської Федерації перейшла на використання природного газу.

Про це написав голова Луганської ОДА Віталій Комарницький на своїй сторінці в Facebook.

"Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Все пройшло в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули. Все знаходиться під контролем, причин для занепокоєння немає", - написав Комарницький.

Рішення про перехід Луганської ТЕС з вугілля на газ було прийнято 26 липня за результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Луганська ТЕС в листопаді 2018 року вже вимушено переходила на спалювання газу через блокування Росією поставок вугілля.

Поставки на ТЕС здійснюються з активу "ДТЕК" в РФ - шахтоуправління "Обухівська" (Ростовська обл.), оскільки ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території.

Залізничних під'їздів до Луганської ТЕС контрольованою українською владою територією немає.

Зв'язок Луганського енерговузла з Об'єднаною енергосистемою України наразі здійснюється двома лініями 110 кВ сумарною пропускною спроможністю 80 МВт, тоді як потреби регіону становлять близько 350 МВт.

Таким чином, без роботи Луганської ТЕС регіон не зможе в необхідній мірі забезпечуватися електроенергією.

Економічна правда