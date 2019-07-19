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Boeing зарезервує 5 мільярдів доларів через заборону польотів 737 MAX

П'ятниця, 19 липня 2019, 13:26

Boeing відобразить у звітності за другий квартал 2019 року списання у розмірі 4,9 мільярдів доларів у зв'язку з призупиненням польотів лайнера 737 MAX,

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інерфакс-Україна".

Зазначається, що ці кошти Boeing зарезервує на потенційні виплати клієнтам, серед яких - найбільші авіакомпанії світу. 

Компанія також підвищила оцінку витрат на виробництво лайнерів цієї моделі на 1,7 млрд доларів, відбивши більш тривалий, ніж очікувалося, простій виробничих потужностей.

У Boeing очікують, що регулятори можуть дати дозвіл на відновлення польотів 737 MAX на початку четвертого кварталу 2019 року, але це попередня оцінка, і реальні терміни - поки під питанням.

"Звітність Boeing за другий квартал опублікують 24 липня. Аналітики, опитані FactSet, раніше прогнозували, що квартальна виручка компанії складе близько 20 млрд доларів, прибуток - 1,2 млрд. Таким чином, списання може привести до істотного збитку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. 13 березня до заборони приєдналась Україна.

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