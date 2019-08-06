Мінфін продав ОВДП на 2,7 мільярда

Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,7 мільярда мільярда гривень.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Міністерства фінансів.

"Рекордна зацікавленість в українських гривневих ОВДП з боку іноземних інвесторів в цьому році дозволяє виконувати план запозичень до державного бюджету швидше, ніж планувалось.

Це дозволило Мінфіну ввести обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП на сьогоднішніх аукціонах, тим самим концентруючи попит на інструменти з довгим строком погашення", - підкреслили в Мінфіні.