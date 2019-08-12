Фонд гарантування ще раз виставив на продаж пул кредитів 17 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги мегапул з активів неплатоспроможних банків стартовою ціною 409,80 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Торги призначили на 12 вересня.

Зазначається, що мегапул включає в себе активи, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів, та які не були викуплені. Кожен актив був проторгований від 2 до 23 разів. Прострочка за всіма кредитами в середньому понад 3 роки.

"У багатьох активів існують проблеми з заставою. Близько 15% кредитів - беззаставні, суттєва решта втратили забезпечення пізніше в процедурі стягнення боргів, контрольованого банкрутства боржників, через схемні операції з цінними паперами, фіктивною заставою або в інший спосіб, чимало активів обтяжені кримінальними провадженнями", - йдеться у повідомленні.

Пул сформували за календарним підходом.

До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість та нерухомість, зокрема, будівля спортивного клубу, боулінгу з баром та основними засобами у вигляді обладнання, загальною площею 2319,6 кв.м., що знаходиться в місті Кременчук.

Загалом пул складається з активів сімнадцяти неплатоспроможних банків, а саме: АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "ВБР", ПАТ "Інтеграл-банк", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "КБ "НАДРА", ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", АТ "ІМЕКСБАНК", ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", ПАТ "ДІАМАНТБАНК", ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", ПАТ "ПРОФІН БАНК", ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", ПУАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "Банк "Київська Русь" та АТ "РОДОВІД БАНК".

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Нагадаємо:

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав перший мегапул з невикуплених раніше активів за 91,96 мільйонів гривень.

Економічна правда