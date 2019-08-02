Фонд гарантування вкладів продав перший мегапул

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав перший мегапул з невикуплених раніше активів за 91,96 мільйонів гривень.

Про це 1 серпня повідомила прес-служба Фонду.

Зазначається, що до складу мегапулу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості.

"Усі ці активи перебувають на балансі 10-ти неплатоспроможних банків, а саме: АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "ПРОФІН БАНК", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", АТ "Дельта Банк", ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", АТ "ІМЕКСБАНК". Майже всі кредити не обслуговуються три і більше років, чимало з яких обтяжені кримінальними провадженнями", - йдеться у повідомленні.

Аукціон відбувся 22 липня на майданчику ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна", переможцем торгів стало ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП".

У Фонді гарантування вкладів додали, що торги відбувалися за голландською системою - ціна поетапно знижувалася. Єдиний учасник торгів зробив першу ставку на рівні 91,96 млн грн і оскільки не було інших цінових пропозицій, ця ставка стала остаточною.

Економічна правда