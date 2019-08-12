Грошова маса в Україні зросла на 1,8% - НБУ

Після скорочення у травні, грошова маса в Україні в липні 2019 року зросла на 1,8% - до 1 трильйона 312,722 мільярда гривень.

Про це свідчать попередні дані грошово-кредитної статистики, оприлюднені на сайті Національного банку 12 серпня.

За даними центробанку, грошова база за минулий місяць зменшилася на 2% - до 436,347 млрд грн.

НБУ вказує, що грошові кошти в обігу поза банками (М0) у липні скоротилися на 0,3% - до 357,941 млрд грн.

У цілому з початку поточного року, згідно зі статистикою НБУ, зростання грошової маси становило 2,7%, а грошової бази - 0,1%. Зокрема, агрегат M0 зменшився на 1,6%, зазначили у центробанку.

Нагадаємо, що в травні 2019 року грошова маса скоротилася на 0,3% - до 1 трильйона 260,45 мільярда гривень.

Економічна правда