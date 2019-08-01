Ощадбанк відсудив у Жеваго акції п'яти заводів через борги "АвтоКРАЗу"

Ощадбанк відсудив у ПАТ "АвтоКРАЗ" Костяннтина Жеваго акції п'яти підприємств за борги в 899,4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПАТ "АвтоКРАЗ" та залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким було задоволено позов Ощадбанку.

Держбанк стягнув за борги з "АвтоКРАЗу" акції ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод", ПАТ "Херсонський завод карданних валів", ПАТ "Сімферопольський завод авторулів" та ПАТ "Кам`янець-Подільськавотагрегат".

За рішенням суду, Ощадбанк може продати ці активи у межах процедури виконавчого провадження.

Нагадаємо:

У березні 2016 року Ощадбанк відсудив 32,7% акцій "АвтоКрАЗу" номінальною вартістю 185 млн грн в рахунок погашення боргу за цим же кредитним договором.

У січні 2019 року Північний апеляційний Господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "АвтоКРАЗу" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким було відкрито справу про банкрутство компанії за позовом Ощадбанку.

Слідче управління Нацполіції в Полтавській області з листопада 2018 року веде досудове розслідування за ознаками ухиляння ПАТ "АвтоКрАЗ" від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 мільйонів гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення.