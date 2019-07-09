Стало відомо, чому НАБУ обшукувало Трубарова

Детективи Національного бюро спільно зі співробітниками департаменту "К" Служби безпеки України викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника голови Державної архівної служби.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своєму сайті.

"Посадовець в обмін на 10 тис. дол неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" — до 9,8 тис. дол.

"Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого — у розмірі 4,8 тис. дол. США, посадовця й викрили "на гарячому", - розповіли правоохоронці.

НАБУ

Так, заступника голови Укрдержархіву затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Наразі детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину та ймовірно причетних до нього осіб.

Як повідомлялось, 9 липня у Фонді держмайна пройшли обшуки. Також повідомлялось, що у справі фігурує в. о. глави Фонду Віталій Трубаров.

Економічна правда