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В. о. глави Фонду держмайна Трубаров затриманий НАБУ

Вівторок, 9 липня 2019, 14:50

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова.

Про це Економічній правді повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

"Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий", - повідомило джерело.

Водночас віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці в Facebook спростував затримання Трубарова.

"Тут пройшла інформація, що затриманий в. о. Голови Фонду держмайна Віталій Трубаров ... Хм ... А хто ж у мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?" - написав Розенко і проілюстрував повідомлення фотографією з комітету, на якій зображений і. о. глави Фонду.

Однак джерело ЕП стверджує, що Трубаров дійсно був на засіданні, однак "комітет закінчився" (маючи на увазі, що Трубаров був затриманий після цього - ред.).

Пізніше в НАБУ підтвердили, що спільно зі Службою безпеки проводять обшуки у Фонді держмайна, та пообіцяли розкрити деталі згодом.

Зі свого боку в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров спростував інформацію про те, що його начебто затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

"Поки в інформаційному просторі мене начебто затримувало НАБУ, доповідав на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку пропозиції Фонду щодо закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту", - написав Трубаров у  Facebook.

Дмитро Рясний

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ФДМ НАБУ

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