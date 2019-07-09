В. о. глави Фонду держмайна Трубаров затриманий НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова.
Про це Економічній правді повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
"Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий", - повідомило джерело.
Водночас віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці в Facebook спростував затримання Трубарова.
"Тут пройшла інформація, що затриманий в. о. Голови Фонду держмайна Віталій Трубаров ... Хм ... А хто ж у мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?" - написав Розенко і проілюстрував повідомлення фотографією з комітету, на якій зображений і. о. глави Фонду.
Однак джерело ЕП стверджує, що Трубаров дійсно був на засіданні, однак "комітет закінчився" (маючи на увазі, що Трубаров був затриманий після цього - ред.).
Пізніше в НАБУ підтвердили, що спільно зі Службою безпеки проводять обшуки у Фонді держмайна, та пообіцяли розкрити деталі згодом.
Зі свого боку в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров спростував інформацію про те, що його начебто затримали детективи Національного антикорупційного бюро.
"Поки в інформаційному просторі мене начебто затримувало НАБУ, доповідав на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку пропозиції Фонду щодо закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту", - написав Трубаров у Facebook.
Дмитро Рясний
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