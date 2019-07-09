Зеленський підписав указ про покращення інтернету в селах

Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Про це він розповів під час брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.

"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб в невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - розповів заступник голови Офісу президента.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Нагадаємо:

Раніше дослідження компанії Cable.co.uk показало, що в Україні сильно впала швидкість інтернету.

Зокрема, у рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-ше.

Українська правда