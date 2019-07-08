ВВП України: Нацбанк може переглянути прогноз у бік поліпшення

Економіка України буде виглядати трохи краще в другому півріччі, ніж очікував Національний банк.

Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Два фактори - сильний внутрішній попит і хороший урожай - сприятимуть перегляду прогнозу ВВП", - сказав він, уточнивши, що наразі відбувається процес такого перегляду.

Сологуб зазначив, що ситуація в економіці України в першому півріччі 2019 року розвивалася трохи краще, ніж припускав Нацбанк у своєму більш консервативному прогнозі.

"Якщо подивитися на минулі півроку, то глобально їх підсумки співпали з нашими очікуваннями, може бути навіть виявилися трохи кращими - але трохи кращими, не настільки істотно... Щодо зростання економіки ми були більш консервативні. Ситуація трохи краще, ніж очікувалася", - сказав він.

За його словами, зовнішнє середовище в цьому році виглядає краще, ніж у минулому: це стосується і фінансових ринків, і умов торгівлі.

Зокрема, сильно подешевшав газ, на високому рівні тримаються ціни українських експортних товарів - руди і зерна, зазначив Сологуб.

Водночас, зазначив він, трохи кращі, ніж очікувалося, показники пов'язані не стільки з зовнішнім попитом, а з внутрішнім середовищем.

"Не дивлячись на політичний цикл настрою споживачів і внутрішніх інвесторів непогані. Відповідно показники зростання споживання та інвестицій теж виглядають досить непогано", - пояснив заступник голови НБУ.

Він також повідомив, що поліпшення очікувань зростання економіки в другому півріччі 2019 року пов'язане з оцінкою майбутнього врожаю.

"Ми закладали в прогноз урожаю в 66 млн тонн зернових. Зараз ми цю оцінку переглядаємо, так як бачимо великі шанси (це не тільки наша думка, а й думка інших прогнозистів), що Україна може зібрати урожай ще більший, ніж у минулому році (70,1 млн т - ред.) ", - сказав Сологуб.

За його словами, непогана ситуація склалася по пшениці, незважаючи на спекотний червень, так як вологи було достатньо багато, хоча по кукурудзі поки рано говорити.

"Тому, незважаючи на політичний цикл, комбінація осудною макроекономічної політики і позитивного зовнішнього середовища і призводить до таких параметрів, які зараз демонструє Україна", - підкреслив заступник голови НБУ.

Говорячи про динаміку цін, він зазначив поточну глобальну дезінфляційну траєкторію, яку очікував Нацбанк.

Зокрема, базова інфляція практично повністю відповідає прогнозу НБУ.

"Є більш важливий фактор високого внутрішнього попиту, який, безумовно, на інфляцію впливає. З іншого боку на неї впливає і сприятлива ситуація на валютному ринку: як через ціни імпортних товарів, так і через очікування, що сильно залежать від динаміки обмінного курсу. Відповідно ці два параметра нівелюють один одного", - вважає Сологуб.

Він зазначив, що у рамках нового макропрогнозу, оголошення якого заплановано на 18 липня, Нацбанк оцінить: як ці параметри спрацювали, чи повністю вони один одного компенсували, а також врахує фактор адміністративних цін.

"Наприклад, світові ціни на газ досить сильно впали, відповідно прогнози, які ми закладали по зростанню цін на газ, потрібно переглядати. І по електроенергії теж", - пояснив він.

Заступник голови НБУ уточнив, що за наявною у центробанку інформації ціни на електроенергію для населення в цьому році не зміняться.

"До запуску ринку було багато панічних заяв (про динаміку цін), які складно було фільтрувати. Зараз ринок запущений - подивимося, як він почне працювати, хоча нічого страшного ми не очікуємо", - сказав Сологуб.

Нагадаємо:

У кінці квітня Нацбанк підтвердив свій макропрогноз: зростання реального ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться відповідно до 2,9% і 3,7%.

Інфляція становитиме 6,3% у цьому році і по 5% в 2020-2021 роках.

Держстат тежпокращив оцінку зростання ВВП в першому кварталі року.

Зростання ВВП України в 2018 році прискорилося до 3,3% при уповільненні інфляції до 9,8%.

Держстат України оцінив зростання ВВП у першому кварталі поточного року в 2,5%.

Інфляція за підсумками п'яти місяців становила 9,6% у річному вимірі.