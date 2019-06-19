Держстат покращив оцінку зростання ВВП в першому кварталі року

Зростання валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2019 року становило 2,5%, тоді як за попередніми даними воно оцінювалося в 2,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У фактичних цінах ВВП в першому кварталі становив 2,98 трлн грн або 70,23 тис. грн в розрахунку на людину.

Нагадуємо:

За оперативними даними Держстат оцінював зростання валового внутрішнього продукту в першому кварталі 2019 року в 2,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Зростання ВВП в першому кварталі, в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора), було оцінено в 0,2%.

Мінекономрозвитку раніше також оцінило зростання ВВП України в першому кварталі 2019 року в 2,2%.

За оцінкою НБУ, зростання реального ВВП в Україні в першому кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року становило 2,4%.

За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт у 2018 році, в порівнянні з 2017 роком, збільшився на 3,3%.

При цьому реальний ВВП України в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року, тоді як в третьому кварталі зростання становило 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3,1%.

Згідно з уточненими даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт в 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, збільшився на 2,5%.

Економічна правда