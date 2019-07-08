Нацбанк купив на міжбанку понад 320 мільйонів доларів

Національний банк з 1 по 5 липня купив на міжбанку 321,2 мільйона доларів - у 7,3 рази більше, ніж тижнем раніше (44 мільйони доларів).

Про це йдеться у даних, опублікованих на сайті НБУ.

Зазначається, що 40 млн доларів придбали за найкращою ціною купівлі-продажу (з використанням інструменту matching), 281,2 млн - за єдиним курсом (з використанням інструменту matching).

Загалом з початку 2019 року НБУ купив на міжбанку 1,96 млрд доларів, продав - 231,43 мільйона доларів. У червні Нацбанк купив 322,3 млн доларів у порівнянні з 203,6 млн у травні і 299,9 млн доларів у квітні.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

У НБУ пояснили, що головною причиною зростання міжнародних резервів у червні 2019 року стало те, що уряд розмістив євробонди на 1 мільярд євро.

Крім цього, Мінфін продав облігації на внутрішньому ринку України, залучивши ще 1,61 мільярда доларів. Із залучених коштів, близько 952 мільйонів доларів витратили на погашення держборгів.

Економічна правда