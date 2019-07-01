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НБУ визначив системно важливі банки

Понеділок, 1 липня 2019, 20:15
 

Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. 

"Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків:

  1. Приватбанк;
  2. Ощадбанк;
  3. Укрексімбанк;
  4. Укргазбанк;
  5. Альфа-банк;
  6. Укрсоцбанк;
  7. Райффайзен Банк Аваль;
  8. ПУМБ;
  9. Укрсиббанк;
  10. Таскомбанк;
  11. Універсал банк;
  12. Кредобанк;
  13. ОТП банк;
  14. Південний.

Зазначається, що набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження: вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Економічна правда

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