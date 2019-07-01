НБУ визначив системно важливі банки

Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків.

"Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків:

Приватбанк; Ощадбанк; Укрексімбанк; Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен Банк Аваль; ПУМБ; Укрсиббанк; Таскомбанк; Універсал банк; Кредобанк; ОТП банк; Південний.

Зазначається, що набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження: вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Економічна правда