НБУ визначив системно важливі банки
Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків.
"Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- Альфа-банк;
- Укрсоцбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- Таскомбанк;
- Універсал банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Південний.
Зазначається, що набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження: вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.
Економічна правда
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