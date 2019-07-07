Wizz Air у вересні тимчасово передислокується в аеропорт "Бориспіль"

Wizz Air через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що у зв'язку з цим можлива незначна зміна розкладу вильотів і прильотів.

"Пасажири, чиї рейси будуть порушені, будуть проінформовані про можливі опції, і їм автоматично запропонують альтернативні перельоти", - заявили в Wizz Air.

У випадку, якщо пасажир забронював переліт з вильотом з аеропорту "Київ", але не захоче летіти з "Борисполя", він зможе повернути без штрафу повну вартість авіаквитка або отримати кредит у розмірі 120% від вартості перельоту на свій аккаунт, який можна буде використовувати для здійснення інших бронювань .

Нагадаємо:

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського буде закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня.

Аеропорт вже почав оповіщати авіаперевізників про те, що на період ремонту вони можуть тимчасово передислокуватися в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського розташований у 7 км від центру столиці. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає друге місце в Україні.

В аеропорту розташовані три терміналу загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації - "В" - входить у систему FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

За підсумками 2018 року аеропорт обслужив 2,812 млн пасажирів, що на 52% вище показника 2017 року. Кількість рейсів становила понад 30 тисяч (на 30,1% більше).

У 2017 році аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік в два рази.

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