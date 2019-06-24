Аеропорт "Київ" восени тимчасово закриють на ремонт
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського буде закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня, авіакомпанії можуть тимчасово передислокуватися в аеропорт "Бориспіль".
Про це повідомили в прес-службі аеропорту, розповідає "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, аеропорт вже почав оповіщати авіаперевізників про те, що на період ремонту вони можуть тимчасово передислокуватися в міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського розташований у 7 км від центру столиці. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає друге місце в Україні.
В аеропорту розташовані три терміналу загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації - "В" - входить у систему FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.
За підсумками 2018 року аеропорт обслужив 2,812 млн пасажирів, що на 52% вище показника 2017 року. Кількість рейсів становила понад 30 тисяч (на 30,1% більше).
У 2017 році аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік в два рази.
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Економічна правда
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