Всі розділи
Укр / Рус

ЗМІ: Apple виплатила Samsung близько 700 мільйонів доларів компенсації

Субота, 6 липня 2019, 12:20

Компанія Apple виплатила Samsung 683 мільйони доларів відшкодувань за замовлені американською корпорацією OLED-дисплеї для IPhone - їх не використали, бо продажі IPhone не досягли показників, на які компанії розраховували з самого початку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків дослідницької компанії Refinitiv.

В опублікованому 5 липня прогнозі результатів другого кварталу Samsung зазначила, що прогноз враховує "одноразовий дохід бізнесу з виробництва дисплеїв". Експерти вважають, що йдеться про виплату Apple.

Про те, що Apple скорочує замовлення на OLED-дисплеї через гірші, ніж очікувалось, продажі IPhone X і IPhone XS, повідомлялось і раніше. 

У кінці червня стало відомо, що Samsing вимагає від Apple компенсацію за те, що американська компанія домовилась з південнокорейською про визначену кількість таких дисплеїв, але у підсумку замовила менше через погіршення продажів.

Нагадаємо:

Відомство по патентам і товарним знакам США видало Apple 85 нових патентів, включаючи патент на гнучкий екран одинарного і подвійного складання, який може використовуватися в iPhone та інших пристроях корпорації.

У патенті на гнучкий екран, заявка на який була подана Apple у січні 2018 року, описується технологія нагріву екрану гаджета в зоні згину, щоб запобігти швидкому зношенню конструкції і поломку через використання при мінусових температурах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Apple Samsung

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай 30 червня 2019, 12:16
Знаменитий дизайнер Apple відкриває свою компанію: першим клієнтом стане Apple 28 червня 2019, 15:14
Apple відкликає партію MacBook Pro через загрозу займання батареї 21 червня 2019, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!