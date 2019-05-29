Apple отримала патент на гнучкий дисплей

Відомство по патентам і товарним знакам США видало Apple 85 нових патентів, включаючи патент на гнучкий екран одинарного і подвійного складання, який може використовуватися в iPhone та інших пристроях корпорації.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

У патенті на гнучкий екран, заявка на який була подана Apple у січні 2018 року, описується технологія нагріву екрану гаджета в зоні згину, щоб запобігти швидкому зношенню конструкції і поломку через використання при мінусових температурах.

Нагадаємо, що через часті поломки смартфонів із гнучким екраном Samsung Fold південнокорейська корпорація Samsung Electronics змушена була відкласти на невизначений термін запуск продажів цього гаджета. За оцінками аналітиків, опитаних CNN, очікувати подання корпорацією Apple смартфона з гнучким екраном можна не раніше кінця 2020-го або початку 2021 року.

Крім Samsung, смартфон із гнучким дисплеєм раніше представила Huawei, прототип подібного пристрою є також у Xiaomi.