Коболєв розповів, чому впав видобуток газу

Видобуток газу в Україні впав через блокування видачі ліцензій Укргазвидобуванню.

Про це заявив на прес-конференції голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Укрінформ".

"Виснаженість родовищ Укргазвидобування становить наразі 85%. Для того щоб видобувати більше газу, державній компанії потрібні нові родовища, нові ліцензії", - заявив він.

"Причина, чому нас блокували, - це корупція. В Україні це працює дуже просто: певні політики роздають ліцензії, а потім ідуть до наших західних колег з метою їх перепродажу. Там їм говорять, що крадене не купують, вони повертаються в Україну. Але все одно ліцензії нам не видають", - сказав Коболєв.

Як повідомлялося, за даними "Укртрансгазу", українські державні та приватні видобувні компанії у 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшили видобуток газу на 0,4% – до 20,9 мільярда кубометрів.

При цьому, найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" у 2018 році наростила видобуток газу на 1,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.

Раніше НАК "Нафтогаз України" заявляла, що "Укргазвидобування" виконало програму "20/20" у частині видобутку газу на старих родовищах.

Програма "20/20" передбачає збільшення видобутку газу до 15,2 млрд куб. м - у 2017 році, 16,5 млрд куб. м - у 2018 році, 18,3 млрд куб. м - у 2019 році, 20,1 млрд куб. м - у 2020 році.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією України, що забезпечує майже 75% загального видобутку газу в країні.