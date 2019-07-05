Мінрегіон не бачить сенсу зносити "хрущовки" в невеликих містах

В уряді бачать два варіанти вирішення питання із застарілим житловим фондом - його знесення та будівництво нового житла або проведення реконструкції.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

"Наразі в Україні близько 70-80% житлового фонду мають застарілий інфраструктурний стан, і з кожним днем ​​він погіршується. Зростає кількість аварійних будинків, і ці проблеми накопичуються. Тому ми запропонували законопроект, в якому врахували максимальну кількість проблемних питань і запропонували механізми рішення", - сказав заступник міністра.

За словами Парцхаладзе, проводити саме реновацію застарілого житла зі знесенням старих будинків і будівництвом нових буде вигідно інвесторам у великих містах, в інших населених пунктах місцева влада із залученням інвесторів повинна проводити реконструкцію.

"Ми прописали, що в першу чергу будується пусковий будинок, туди переселяються мешканці, і тільки після цього зносяться старі об'єкти. При цьому обов'язково квартира, яка надається взамін, повинна бути з ремонтом. На мою думку, якщо такий законопроект буде реалізований, люди будуть зацікавлені", - зазначив заступник голови Мінрегіону.

"Площа "хрущовки" - близько 3,5 тис. кв. м. Забудовник може побудувати будинок на 10 тис. кв. м. Частину квартир він віддає, а частину продає за ринковою ціною і заробляє на цьому. Інвестиційно це може бути дуже вдалим проектом, але тільки у великих містах-мільйонниках, у маленьких містах - ні. Там необхідно проводити саме реконструкцію, яку повинна фінансувати місцева влада і залучати інвесторів", - пояснив заступник міністра.

Одним з варіантів такої реконструкції Парцхаладзе запропонував добудову в будинку ще 2 поверхів. При цьому інвестор зобов'язаний повністю реконструювати будівлю, зробити її енергоефективною, оновити всі комунікації, додатково поставити ліфт, відремонтувати під'їзд.

Парцхаладзе зазначив, що для ефективної реалізації проектів з реконструкції застарілого житла повинна бути економічна доцільність.

Проект закону визначає алгоритм прийняття рішення про реконструкцію або знесення, удосконалює процедуру видачі компенсації власникам застарілого житла, передбачає різні варіанти відселення мешканців при реконструкції, максимальну відстань, на яку буде відбуватися відселення, та інші питання.

Нагадаємо, Мінрегіон розробив новий законопроект щодо реконструкції застарілих кварталів, який покликаний нарешті розпочати цей процес на практиці.

Економічна правда