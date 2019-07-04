Міжбанк: гривня зміцнилася до 2-річних максимумів
Четвер, 4 липня 2019, 19:45
4 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Євро - 29,09 - 29,11 гривні за євро.
Востаннє курс гривні до долара знаходився на таких високих значеннях у липні 2017 року.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 4 липня на рівні 26,04 гривні.
4 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,97 гривні за долар.
Економічна правда
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