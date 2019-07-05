У Раді зареєстровано законопроект про управління відходами

У Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, 3 липня, у Верховній Раді зареєстровано рамковий законопроект про управління відходами №10411, на важливості якого неодноразово акцентував увагу бізнес.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

"Він (законопроект – ред.) передбачає запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника. Документом також пропонується суттєве підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері управління відходами, до прикладу, за їх безконтрольне спалювання", - розповіли у ЄБА.

Також в Асоціації зазначили, що це допоможе перекласти частину фінансового тягаря утилізації відходів із муніципалітетів і громадян на виробників.

Крім того, це дозволить скоротити державні витрати на управління відходами.

"Вплив на вартість продукції буде мінімальним, адже виробник зацікавлений у ефективності роботи системи розширеної відповідальності виробника", - зазначили в ЄБА.

Також у ЄБА нагадали, що кількість неофіційних сміттєзвалищ у країні у 5 разів більша за кількість офіційних.

"Лише 4% відходів відсортовується, решта – просто вивозиться на сміттєзвалища", - додали в Асоціації.

А також зазначили, що реформування цієї сфери в Україні було розпочато ще три роки тому і даний законопроект – важливий крок у врегулюванні питання відходів.

"Бізнес-спільнота вітає зусилля Мінекології, спрямовані на врегулювання питання управління відходами та створення відповідної нормативно-правової бази. Представники Асоціації наразі аналізують фінальний текст документу, адже тривалий час працювали над пропозиціями, важливим з точки зору бізнесу", - зазначили в ЄБА.

Окрім того, в Асоціації зазначили, що даний законопроект є рамковим.

"Тож передбачається ухвалення ще 9 секторальних законів у сфері управління відходами, над якими зараз також триває робота в Мінекології. До прикладу, вони стосуються відходів упаковки, батарейок, небезпечних відходів тощо. Бізнес активно долучається і до роботи над цими документами", - наголосили в ЄБА.

Нагадаємо, у Києві планують збудувати сміттєпереробний комплекс, загальна потужність якого становитиме 700 тисяч тонн сміття на рік, який також сортуватиме сміття.

Економічна правда