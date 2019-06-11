У Києві збудують сміттєпереробний комплекс потужністю 700 тисяч тонн на рік

У Києві планують збудувати сміттєпереробний комплекс, загальна потужність якого становитиме 700 тисяч тонн сміття на рік, який також сортуватиме сміття.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Столиця планує збудувати сміттєпереробний комплекс, що матиме загальну потужність переробки 700 тис. тонн на рік і включатиме етап сортування", - зазначається у повідомленні.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, Київ має чіткі плани поступового відходу від технології захоронення як від застарілої та екологічно небезпечної методики.

Він нагадав, що у жовтні-2017 була ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому-2019 – Національний план.

"Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Тим не менше, місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном та Мінприроди", – розповів Пантелеєв.

Він також заявив, що, зважаючи на стан полігону твердих побутових відходів № 5 поблизу с. Підгірці на Київщині, у столиці відібрані потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки і розпочато проектування.

Нагадаємо:

За даними Мінрегіонбуду, в Україні щорічно викидають близько 10 млн тонн сміття, із яких лише 600 тисяч йде на вторинну переробку чи спалюється.

Решта - захоронюється на звалищах, яких у країні понад 6 тисяч. Вони займають 9 тисяч гектарів. Це приблизно стільки ж, як десята частина Києва або площа міста Вишгород. Ще тисяча гектарів – несанкціоновані стихійні звалища.

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Економічна правда