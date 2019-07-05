"Укрзалізниця" хоче перевозити вантажі в пасажирських поїздах

"Укрзалізниця" планує встановити частину фітингових платформ на пасажирські візки, для того, щоб включати їх до складу пасажирських поїздів за прикладом вагонів-автомобілевозів.

Про це заявив операційний директор "Укрзалізниці" В'ячеслав Єрьомін в інтерв'ю "Магістраль", передає ЦТС.

На думку Єрьоміна, це повинно позитивно позначитися на швидкості й точності доставки вантажів в контейнерах.

"Ми вивчили запити бізнесу з перевезень всередині України. Дійсно, потреба в них досить значна. Але підприємцям важливо забезпечувати високу швидкість і надійність доставки. Тобто відправник хоче бути впевненим в тому, що контейнер, завантажений ввечері на платформу, вранці в точно визначений час опиниться в пункті призначення. В іншому випадку йому зручніше скористатися автомобільним транспортом", - сказав він.

"Тому наразі ми розглядаємо питання про те, щоб модернізувати наявні фітингові платформи, поставити їх на пасажирські візки і включати до складу пасажирських поїздів. Подібно до того, як зараз перевозяться платформи з автомобілями", - пояснив Єрьомін.

"Думаю, вже скоро ми зможемо запропонувати бізнесу швидкі й надійні перевезення. Перш за все, будемо звертати увагу на напрямки, де є проблема зі зручними автошляхами. Думаю, така форма співпраці буде вигідною і залізничному перевізнику, і представникам бізнесу", - додав операційний директор АТ УЗ.

Нагадуємо:

З початку 2019 року у вагонах-автомобілевозах "Укрзалізниці" перевезли 3303 автомобілі.

Найпопулярнішими напрямками є Дніпро — Львів, Дніпро — Київ та Львів — Харків.