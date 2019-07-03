В УЗ розповіли, скільки машин перевезли вагонами-автомобілевозами

Від початку 2019 року у вагонах-автомобілевозах "Укрзалізниці" перевезли 3303 автомобілі, найпопулярнішими напрямками є Дніпро — Львів, Дніпро — Київ та Львів — Харків.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Спеціальні вагони для перевезення машин дають змогу доправити автомобіль до місця призначення за будь-якої погоди швидко й безпечно та зберегти при цьому його технічний ресурс, а власнику автівки - комфортно відпочити в дорозі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послугу з перевезення машин можна замовити у поїздах № 79/80 Дніпро — Київ, № 41/42 Дніпро — Львів, № 63/64 Дніпро — Одеса, № 29 Київ — Ужгород, № 49/50 Київ — Львів, № 113/115 Харків —Львів, № 114/116 Львів — Харків, № 7/8 Харків — Одеса.

Крім цього, у літній період вагони-автомобілевози також курсують у складі поїзда № 11/12 Одеса — Львів.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що вартість перевезення автомобіля залежить від його ваги та дальності поїздки.