В УЗ розповіли, скільки машин перевезли вагонами-автомобілевозами
Від початку 2019 року у вагонах-автомобілевозах "Укрзалізниці" перевезли 3303 автомобілі, найпопулярнішими напрямками є Дніпро — Львів, Дніпро — Київ та Львів — Харків.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Спеціальні вагони для перевезення машин дають змогу доправити автомобіль до місця призначення за будь-якої погоди швидко й безпечно та зберегти при цьому його технічний ресурс, а власнику автівки - комфортно відпочити в дорозі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що послугу з перевезення машин можна замовити у поїздах № 79/80 Дніпро — Київ, № 41/42 Дніпро — Львів, № 63/64 Дніпро — Одеса, № 29 Київ — Ужгород, № 49/50 Київ — Львів, № 113/115 Харків —Львів, № 114/116 Львів — Харків, № 7/8 Харків — Одеса.
Крім цього, у літній період вагони-автомобілевози також курсують у складі поїзда № 11/12 Одеса — Львів.
В "Укрзалізниці" підкреслили, що вартість перевезення автомобіля залежить від його ваги та дальності поїздки.
Нагадаємо:
Із початку року "Укрзалізниця" модернізувала 18 вагонів, середній вік яких – 32 роки, і тепер вони працюють на маршрутах у складі фірмових поїздів першого класу.
Як повідомлялося раніше, критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування у розмірі 7,1 мільярда гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua