"Південний ГЗК" Ахметова виплатить 7 мільярдів дивідендів
Акціонери "Південного гірничо-збагачувального комбінату" мають намір направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2018 рік у розмірі 7,133 мільярда гривень.
Таке питання міститься в порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів підприємства, призначеного на 19 липня, передає "Інтерфакс-Україна".
Річний звіт про підсумки діяльності товариства за 2018 рік не оприлюднюється.
Роком раніше акціонери ПГЗК направили на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2013 і 2017 роки в розмірі 9,95 млрд грн.
Нагадуємо:
Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.
На сьогодні ПівдГЗК контролює група "Метінвест" і компанія Lanebrook Ltd. (Мажоритарний акціонер компанії Evraz Group), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).
У держреєстрі кінцевим бенефіціаром (контролером) ПГЗК значиться Рінат Ахметов.
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