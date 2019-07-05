"Південний ГЗК" Ахметова виплатить 7 мільярдів дивідендів

Акціонери "Південного гірничо-збагачувального комбінату" мають намір направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2018 рік у розмірі 7,133 мільярда гривень.

Таке питання міститься в порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів підприємства, призначеного на 19 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Річний звіт про підсумки діяльності товариства за 2018 рік не оприлюднюється.

Роком раніше акціонери ПГЗК направили на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2013 і 2017 роки в розмірі 9,95 млрд грн.

Нагадуємо:

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.

На сьогодні ПівдГЗК контролює група "Метінвест" і компанія Lanebrook Ltd. (Мажоритарний акціонер компанії Evraz Group), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром (контролером) ПГЗК значиться Рінат Ахметов.