Південний ГЗК Ахметова виплатить 10 мільярдів дивідендів

Акціонери ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" мають намір направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку за 2013 і 2017 роки в сумі 9,95 мільярда гривень.

Про це свідчать проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів підприємства, призначеного на 21 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на дивіденди планується спрямувати частину чистого прибутку за 2013 рік у розмірі 1,34 млрд грн і частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 8,61 млрд грн.

Іншими проектами рішень планується частину нерозподіленого прибутку товариства за 2000-2017 роки з урахуванням додаткових фінансових ресурсів компанії, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, в сумі 16,77 млрд грн направити на погашення збитку від операцій з викупу та передачі акцій власної емісії (в зв'язку з відсутністю емісійного доходу).

У тому числі: за результатами викупу 214,33 тис акцій у фізичних осіб - різниця в сумі 1,94 грн при номінальній вартості 53,58 тис грн, за результатами передачі акцій після ліквідації ТОВ "Металотехніка" - різниця в сумі 16,77 млрд грн при номінальній вартості 138,18 млн грн.

У відповідності з доданою до порядку денного інформацією про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, Південний ГЗК наростив чистий прибуток на 52,3% в порівнянні з попереднім роком - до 8,99 млрд грн. Нерозподілений прибуток на кінець 2017 року становив 27,1 млрд грн.

Як повідомлялося, компанія Металотехніка, що входить до групи Євраз (Росія) і яка володіла 25,8% акцій Південного гірничо-збагачувального комбінату, вийшла зі складу акціонерів підприємства.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.

На сьогодні ПівдГЗК контролює група "Метінвест" і компанія Lanebrook Ltd. (Мажоритарний акціонер компанії Evraz Group), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром (контролером) ПГЗК значиться Рінат Ахметов.