Гривня зміцнилася вище психологічної позначки
П'ятниця, 5 липня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,20 гривні (на 4 липня - 29,41 гривні).
Востаннє курс гривні до долара знаходився на таких високих значеннях у липні 2017 року.
Нагадуємо:
4 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,97 гривні за долар.
4 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Економічна правда
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