Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнилася вище психологічної позначки

П'ятниця, 5 липня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,20 гривні (на 4 липня - 29,41 гривні).

Востаннє курс гривні до долара знаходився на таких високих значеннях у липні 2017 року.

Нагадуємо:

4 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,97 гривні за долар.

4 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: євро різко впав 3 липня 2019, 09:00
Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро 2 липня 2019, 08:57
Офіційний курс: гривня трохи знизилась до долара та євро 1 липня 2019, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!