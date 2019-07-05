Гривня зміцнилася вище психологічної позначки

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,20 гривні (на 4 липня - 29,41 гривні).

Востаннє курс гривні до долара знаходився на таких високих значеннях у липні 2017 року.

Нагадуємо:

4 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,97 гривні за долар.

4 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Економічна правда