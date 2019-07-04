Букмекери назвали головного претендента на посаду голови МВФ

Голова Банку Англії Марк Карні є головним претендентом на заміщення Крістін Лагард на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Про це з посиланням на букмекерський сайт Betway пише Bloomberg.

Betway приймає ставки 7 до 2 на те, що виходець з Канади, який повинен покинути Банк Англії в січні, очолить МВФ.

"Кандидатура Карні відповідає вимогам: він народився в Канаді, але у нього ірландський паспорт і британське громадянство, а його очікуваний відхід з Банку Англії в січні представляється своєчасним", - сказав Алан Алджера з Betway.

Колишній голова Резервного банку Індії Рагхурам Раджан, який також вважається одним з можливих наступників Карні, є другим найбільш вірогідним претендентом на посаду голови МВФ: букмекери ставлять на його перемогу в співвідношенні 9:2.

Колишній міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн і екс-голова ФРС Джанет Йеллен в числі аутсайдерів - на них ставлять в співвідношенні 25:1.

Лагард була висунута на посаду президента Європейського центробанку і може зайняти це крісло після того, як 31 жовтня його звільнить Маріо Драгі.