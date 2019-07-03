Всі розділи
Укр / Рус

Голова МВФ Крістін Лагард очолить Європейський центробанк

Середа, 3 липня 2019, 10:05
 

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард номінована на посаду президента Європейського центрального банку.

Таке рішення ухвалив у вівторок позачерговий саміт Європейської ради, передає "Європейська правда".

Кандидатуру Лагард просував президент Франції Еммануель Макрон. Таким чином, ЄЦБ вперше очолить жінка.

У 2007-2011 роках Лагард була міністром економіки, фінансів та промисловості Франції, призначена президентом Ніколем Саркозі в червні 2007. Раніше вона була міністром сільського господарства та міністром зовнішньої торгівлі в уряді Домініка де Вільпена. Лагард є першою жінкою-головою МВФ, а також була першою жінкою-міністром фінансів серед країн Великої вісімки.

На саміті також домовилися, що виконавчий орган ЄС очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн, а бельгійського прем'єра Шарля Мішеля погодили на посаду президента Європейської ради.

Виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля висунули на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄЦБ МВФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄЦБ спробує "розворушити" економіку єврозони, знизивши ставку 28 червня 2019, 17:00
Європейський центробанк може знизити ставку "до мінуса" — ЗМІ 18 червня 2019, 19:25
В ЄЦБ розповіли, навіщо влили в економіку 2,6 трильйона "дешевих грошей" 8 січня 2019, 13:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!