Голова МВФ Крістін Лагард очолить Європейський центробанк

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард номінована на посаду президента Європейського центрального банку.

Таке рішення ухвалив у вівторок позачерговий саміт Європейської ради, передає "Європейська правда".

Кандидатуру Лагард просував президент Франції Еммануель Макрон. Таким чином, ЄЦБ вперше очолить жінка.

У 2007-2011 роках Лагард була міністром економіки, фінансів та промисловості Франції, призначена президентом Ніколем Саркозі в червні 2007. Раніше вона була міністром сільського господарства та міністром зовнішньої торгівлі в уряді Домініка де Вільпена. Лагард є першою жінкою-головою МВФ, а також була першою жінкою-міністром фінансів серед країн Великої вісімки.

На саміті також домовилися, що виконавчий орган ЄС очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн, а бельгійського прем'єра Шарля Мішеля погодили на посаду президента Європейської ради.

Виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля висунули на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Європейська правда