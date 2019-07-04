Український стартап з пошуку та доставки ліків залучив 1 мільйон доларів інвестицій

Українська платформа Liki24.com, яка займається пошуком та доставкою ліків, залучила 1 мільйон доларів інвестицій.

Про це повідомили у Genesis Investments, яка стала одним із лід-інвесторів.

Лід-інвестором також став фонд TA Ventures, крім цього, в раунді взяли участь Mission Tech та кілька бізнес-ангелів.

"Стартап направить отримані кошти на розвиток технологічної платформи, посилення команди, маркетинг і розширення географії роботи сервісу", - йдеться у повідомленні.

Сервіс Liki24.com заснований у 2017 році. Стартап шукає аптеки, де є всі необхідні товари в наявності, порівнює ціни, доставляє медикаменти за адресою або дає можливість самовивозу з аптеки зі знижкою. Економія для покупця становить 20-40%.

У компанії заявили, що за час існування платформи нею скористались більше 50 тисяч разів. Liki24.com співпрацює з більш ніж 3500 аптеками по Україні.

Нагадаємо:

Український стартап PatentBot оцінили в 1 мільйон доларів.

PatentBot - це чат-бот для реєстрації торгових марок, що допомагає пройти процес від пошуку ТМ до оплати держмита за 5-7 хвилин.

На українському ринку проект почав роботу в липні 2017 року, потім масштабувати на ринок США, ЄС і Китаю.

Економічна правда