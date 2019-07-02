Український стартап PatentBot оцінили в 1 мільйон доларів

Український стартап, який запустив чат-бот для реєстрації торгових марок PatentBot, залучив новий раунд ангельських інвестицій.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook СЕО компанії Наталія Владимирова, інформує "Інтерфакс-Україна".

"PatentBot оцінили в мільйон доларів! Можете сміливо жартувати про крихітку на мільйон", - написала вона.

За словами Владимирової, стартап продовжує шукати інвесторів на Seed-раунд.

PatentBot - це чат-бот для реєстрації торгових марок, що допомагає пройти процес від пошуку ТМ до оплати держмита за 5-7 хвилин.

На українському ринку проект почав роботу в липні 2017 року, потім масштабувати на ринок США, ЄС і Китаю.

У 2018 році PatentBot пройшов в акселеративну програму гонконгського акселератора Betatron і був оцінений у 750 тисяч доларів.

Нагадаємо, в лютому 2018 року в Україні вперше зареєстрували торгову марку через бота.

У квітні 2018 року український чат-бот реєстратор торгових марок у месенджері Facebook PatentBot почав реєстрацію брендів у ЄС.