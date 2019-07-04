Державна податкова служба поповнилася 150 співробітниками

Центральний апарат Державної податкової служби поповнився 150 співробітниками, а найближчим часом відбудеться переведення 30% співробітників Державної фіскальної служби.

Про це повідомив глава служби Сергій Верланов, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже почали переводити співробітників із ДФС в ДПС. Сьогодні в центральному апараті працює близько 150 співробітників. Десь місяць я там був один", - сказав він на зустрічі з представниками Американської торгової палати 3 липня.

Верланов нагадав, що Кабмін уже схвалив створення територіальних органів ДПС.

"Коли переведемо мінімум 30% співробітників, Кабмін зможе покласти на відомство податкові функції", - додав.

За оцінками глави ДПС, на це буде потрібно близько двох-трьох тижнів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив граничну чисельність ДПС - 1,628 тис. співробітників в апараті, 28,752 тис. - в територіальних органах.

В апараті ДФС після розподілу залишається 498 співробітників і ще 10,3 тис. - в територіальних органах: вони будуть працювати на митному напрямку до створення митної служби.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.