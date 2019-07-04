Суд зняв арешт із майже 12 тисяч тонн масла для "Трейд Коммодіті"

Апеляційний суд Дніпропетровської області зняв арешт із 11,5 тисячі тонн базового масла, призначеного для групи "Трейд Коммодіті".

Про це йдеться у визначеннях Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 1 липня, передає enkorr.

Повторні клопотання слідчих про його арешт двоє слідчих суддів розглядати відмовилися.

27 червня слідчі Державної фіскальної служби направили нове клопотання про арешт масла, яке мала розглядати суддя Наталія Ткаченко. Вона заявила про самовідвід "для усунення будь-яких сумнівів щодо упередженості". Ця ж суддя 18-19 червня санкціонувала обшуки в рамках цього кримінального провадження.

Після самовідводу Ткаченко, розглядати клопотання мав суддя Сергій Федорищев, який 27 травня ухвалив рішення про арешт масла. Він також заявив про самовідвід, посилаючись на усунення сумнівів щодо упередженості.

Інтереси компанії-імпортера масла ТОВ "Софт Оіл" представляє група адвокатів, серед якої колишній заступник генпрокурора Віталій Касько. Він захищає інтереси "Трейд Коммодіті" як мінімум із осені 2017 року. Він був навіть залучений як співдоповідач на прес-конференції інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименко і Андрія Адамовського (дивіться фото).

Власники арештованого масла організували медіа-кампанію з метою дискредитації розслідування ДФС. Протягом останніх двох тижнів в ефірі кількох телеканалів і в низьці інтернет-ресурсів були опубліковані матеріали, в яких йшлося про перевищення працівниками ДФС і прокуратури повноважень і "тиску на бізнес".

Як повідомлялося, 21 і 23 травня в порт Миколаєва прибуло два танкери з 11 527,33 т базового масла вартістю 7 млн дол. Продукт імпортований компанією "Софт Оіл". Це масло призначалося компанії "Оптимус Конекшн" (раніше активний учасник тендерів ТОВ "Газтрейд"), яка входить в орбіту групи "Трейд Коммодіті".

Контракт на продаж олії між "Софт Оіл" і "Оптимус Коннекшн" №ОЛ-2005/19 був підписаний 20 травня, за день до приходу першого танкера

27 травня 11,5 тис. тонн масла були заарештовані. Резервуари нафтоперевалки "Ойл трансшипменту" (Миколаїв) з цим продуктом опечатані. Приводом для арешту стали підозри ДФС, що компанія-імпортер - ТОВ "Софт Оіл" - має ознаки фіктивності.

27 червня ДФС проводила повторний обшук на території нафтоперевалки.

У той же день туди прибула силова група Госбюро розслідувань, яка протидіяла працівникам податкової міліції.

Допитаний в якості свідка директор "Софт Оіл" Кирило Суворов повідомив, що ставлення до роботи компанії не має і заснував її на прохання свого знайомого.

6 червня компанія була перереєстрована на Дмитра Олійника, який раніше представлявся комерційним директором "Софт Оіл".

Пізніше Олійник заявив про "зникнення" Суворова, а в ЗМІ була розміщена інформація, що він був нібито викрадений слідчими ДФС.

Нагадаємо, в середині червня ДФС почала розслідування відносно компаній групи "Трейд Коммодіті" за підозрою в змішуванні авіаційного газу і масла з дизельним паливом для мінімізації податкових зобов'язань.

Нагадаємо:

З 2015 року група пов'язаних із "Трейд Коммодіті" компаній отримала паливно-мастильних підрядів на 17 млрд грн.

У 2017 році в справі щодо постачання компанією "Трейд Коммодіті " палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів цієї компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулевича і заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

У 2018 році Верховний суд залишив без задоволення касаційні скарги НАБУ і Госаудітслужби у справі про скасування вимоги аудиторів до Міноборони стягнути з "Трейд Коммодіті" 149,34 млн гривень.

Йшлося про збитки через незаконне підвищення вартості палива через укладення додаткових угод у рамках 14 контрактів, укладених у 2016 році.