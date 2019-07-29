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Стало відомо, кого призначать новими держуповноваженими АМКУ

Понеділок, 29 липня 2019, 09:17

Новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету стануть Наталія Буроменська та Ольга Нечитайло.

Про це повідомляє джерело ЕП.

Укази про їх призначення, можливо, оприлюднять у понеділок. 

Наталія Буроменська - адвокат, начальник договірно-правового відділу Vodafone Україна, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку). 

Ольга Нечитайло - співробітниця організації BRDO (раніше працювала у АМКУ на посаді головного спеціаліста, вела справи ДТЕК). Нечитайло займається енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник керівника Офісу президента).

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Нагадуємо: 

5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича. 

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.

У перші дні після звільнення чотирьох держуповноважених джерела "Наших грошей" та "Економічної правди" повідомили про розгляд Офісом президента трьох кандидатур на місця звільнених окрім Наталії Ковальової – юриста Леоніда Антоненка (депутат Київради з групи Сергія Гусовського), співробітниці організації BRDO Ольги Нечитайло (раніше працювала у АМКУ на посаді головного спеціаліста, вела справи ДТЕК) та керівника апарату АМКУ Юрія Литвина (протеже Юрія Терентьєва).

Економічна правда

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АМКУ

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