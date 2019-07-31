Голова Мінфіну розкритикувала Нацбанк за зміцнення гривні

Міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

Про це вона написала у коментарі під постом нового члена наглядової ради Приватбанку Романа Сульжика.

"Мінфін про це говорить вже пару місяців в контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо", - підтримала Маркарова позицію Сульжика, який вважає, що що зміцнення гривні можна було використовувати для накопичення резервів, зниження облікової ставки і скасування всіх обмежень на рух капіталу в країні.

Сульжик назвав бездіяльність Нацбанку у стримуванні зростання курсу гривні такою, "яка межує зі злочинною халатністю".

"НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони публічні. Розпис помісячний надано, щоденні звіти казначейства також.

Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання - задача НБУ", - відповіла міністр фінансів на зауваження про неузгодженість монетарної та фіскальної політики.

Нагадаємо:

В останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти.

На 31 липня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 25,08 гривні за долар.

Економічна правда