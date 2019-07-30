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Українські компанії не зможуть виробляти сир фета

Вівторок, 30 липня 2019, 13:20
 

Українським виробникам сиру фета з 2023 року доведеться відмовитися від цієї назви, оскільки воно є захищеним географічним зазначенням.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Географічні зазначення в Україні" в Facebook.

"Фету в Україні виробляють близько 20 підприємств. Але з 2023 року від цієї назви, яка є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися", - сказано в повідомленні.

Разом з представниками Мінагрополітики, торгових мереж і виробниками почалося вивчення досвіду інших країн, розробка продуктового досьє і нової назви продукту.

Нагадуємо:

Фета - це грецький сир, який готується з суміші овечого та козячого молока.

Виробляти "фету" має право тільки Греція, оскільки назва продукту захищено правом Європейського союзу на географічне походження сиру.

"Географічні зазначення в Україні" – фінансований Європейським Союзом проект, який реалізовується протягом 2017-2020 років. 

Він покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження.

Першим українським продуктом з географічним зазначенням походження стане гуцульська овеча бринза.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для продукту вітчизняного виробництва.

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